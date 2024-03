Po przetargu. Sporo firm zainteresowanych budową basenu "Delfinek" w Grudziądzu. Zobacz jak będzie wyglądał obiekt

Na budowę basenu przy podstawówce na osiedlu Strzemięcin mieszkańcy czekają od lat. Sprawa wróciła "do łask" w mijającej kadencji samorządu. I choć prezydent Maciej Glamowski pokazywał wizualizację tego obiektu już w połowie kwietnia 2022 roku podczas spotkania z mieszkańcami Strzemięcina i informował o tym, że miesiąc później zostanie ogłoszony przetarg na jego budowę ... to wizja ta wówczas "odpłynęła". Wtedy także była mowa, że koszt "Delfinka" to ok. 11 mln zł.