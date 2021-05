Po rezygnacji biskupa Tyrawy – bierzmowanie raczej bez ordynariusza

Nic nowego

Zmiana może dotyczyć jedynie sakramentu bierzmowania, którego zwyczajowo udziela biskup.

- To nie jest nic nadzwyczajnego – uspokaja ks. Borowski. - Biskup diecezjalny może zawsze delegować księży do udzielania sakramentu bierzmowania. W przypadku łączenia tych funkcji, gdy biskup musi objąć opieką duszpasterską obie diecezje, pewnie do takich sytuacji również będzie dochodzić. To jest jednak normalna praktyka w prawie kanonicznym.

Czy obecne zawirowania mogą poskutkować połączeniem obu diecezji?

- Raczej w tym kierunku nie szedłbym w rozważaniach – ucina ks. Borowski.

Nie wiadomo jeszcze gdzie zamieszka były biskup bydgoski – czy wybierze dom księdza emeryta, czy uda się w rodzinne strony. Papież nie nałożył na niego żadnych restrykcji w tym względzie.