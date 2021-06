Po śmierci 3-letniej Zuzi z Torunia. Opieka społeczna znała jej rodzinę: - Robiliśmy wszystko, co należało

Zuzia mieszkała w Toruniu z rodzicami i braćmi: starszy ma 4 lata, młodszy roczek. Niedługo w rodzinie pojawi się kolejne dziecko. Dziewczynka go nie pozna. Skatowana 3-latka zmarła nocą z 11 na 12 czerwca. Rodzice przebywają w areszcie. Nie przyznają się do znęcania się nad córką.

Para z dziećmi wynajęła mieszkanie w Śródmieściu na początku maja br., zaś 28 maja pobita dziewczynka trafiła do szpitala.

Rodzina była znana pracownikom socjalnym. Asystent rodziny, jak zapewniają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, miał z nią kontakt.

- Od lutego do maja 16 razy był u podopiecznych. To były tzw. wizyty skuteczne, czyli asystent wszedł do ich domu. W siedmiu kolejnych przypadkach nikogo nie zastał - mówi Bożena Miler, rzecznik MOPR. - Kontakt telefoniczny też utrzymywali.