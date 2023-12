Po takim czasie przedawnia się zaległy abonament RTV. Wyjaśniamy zasady

Co ważne, dług z tytułu zaległego abonamentu obejmuje nie tylko należność główną, ale również odsetki i koszty egzekucji.

Jeśli tego nie zrobi, to egzekwowanie zadłużenia następuje na podstawie tytułu wykonawczego przekazanego do właściwego urzędu skarbowego, któremu podlega osoba mająca zadłużenie. Zaległy abonament RTV fiskus może ściągać np. z:

Do dłużników abonamentowych Poczta Polska wysyła wezwania do zapłaty. Jak można w nich przeczytać, na uregulowanie całej zaległości, adresat ma 7 dni.

Po takim czasie przedawnia się zaległy dług abonamentowy

Jest jedna sytuacja, gdy nie trzeba będzie płacić długu abonamentowego. Stanie się tak wówczas, gdy on się przedawni. Zaległe zobowiązania z tytułu RTV przedawniają się w tym samym okresie, co należności podatkowe, czyli wraz z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Tak więc pod koniec 2023 roku przedawnią się zaległości naliczone od początku 2018 roku, a pod koniec 2022 roku przedawniły się zaległości od początku 2017 roku.

Uwaga! Wezwanie do zapłaty zaległości dostaną tylko te osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić. Natomiast wezwanie nie przyjdzie do tych, którzy w ogóle nie zarejestrowali odbiorników. Nawet, jeśli nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego, to nie poniosą żadnych konsekwencji, bo nie widnieją w kartotece poczty.