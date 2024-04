Po wyborach w Bydgoszczy. Kto zadowolony, a kto liczył na więcej? Pytamy kandydatów

- Na pewno dalej będę próbowała swoich sił w polityce. Europejska Lewica przeobrazi się niebawem w partię, natomiast nie będzie pod szyldem Europejskiej Lewicy. Będziemy dalej działać po to, by za kilka lat coś jeszcze osiągnąć - dodaje Adamczyk. - Jak na trzytygodniową kampanię, to zrobiliśmy bardzo dużo. To ponad 5 procent głosów, które otrzymałam, to jest, wydaje mi się, świetny wynik. Tym bardziej, że ja w Bydgoszczy byłam właściwie zupełnie nieznana. To, że udało mi się uzyskać głosy tych ponad 5 tys. osób, to jest coś niesamowitego.