Pociągi osobowe w Rypinie już w grudniu. Na trasie Sierpc-Rypin-Brodnica pojedziemy z prędkością do 80 km/h

– Trasą z Sierpca przez Rypin do Brodnicy pociągi pasażerskie jeździły 21 lat temu – mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP. – Podróżni z Grudziądza i Brodnicy zyskają możliwość podróży pociągami dalekobieżnymi po 12 latach. Uruchomienie połączeń zapewni wykonanie prac na kluczowym 12 km odcinku między Sierpcem a Brodnicą, po którym jeździły tylko pociągi towarowe.

Pociągi pojadą znacznie szybciej

Na wyremontowanym odcinku Sierpc – Brodnica pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły pojechać z prędkością do 80 km/h, czyli aż czterokrotnie szybciej niż przed remontem. Podróż z Płocka do Gdyni wyniesie około 5 godzin. Zyskali także kierowcy - dzięki wymianie nawierzchni na ośmiu przejazdach kolejowo – drogowych przejeżdżają przez tory sprawniej, m.in. na ul. Dworcowej w Sierpcu oraz na drodze w kierunku Szczechowa. Wartość remontu na odcinku Sierpc – Brodnica to 15 mln.