Pociągiem z Bydgoszczy i Inowrocławia do Pragi dwa razy dziennie! Tak może być od grudnia 2022 r.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Ceske Drahy planują w w grudniu 2022 r. uruchomić połączenie na linii Praga - Lichkov - Wrocław - Gdynia, a więc na szlaku wiodącym przez Bydgoszcz i Inowrocław.

RegioJet planuje uruchomienie pociągów na trasie Praga - Gdynia przez Inowrocław i Bydgoszcz

Ostatni kolejowe portale obiegła informacja, że drugi czeski przewoźnik kolejowy RegioJet planuje wielką ekspansję w Europie i przymierza się do nowych połączeń. Jedno z nich to pociąg na trasie Praga - Gdynia przez Wrocław, Poznań, Inowrocław i Bydgoszcz. Podobnie jak w wypadku firmy Ceske Drahy, również i ten kurs miałby wejść do rozkładu jazdy w grudniu 2020 r.

Gdyby tak się stało, Bydgoszcz i Inowrocław po latach znów miałyby bezpośrednie połączenie ze stolicą Czech i to aż dwa razy dziennie!