Pasażerowie PKP Intercity będą rozczarowani i głodni! Od grudnia 2023 te pociągi pojadą bez wagonów restauracyjnych Wars

W nowym, rocznym rozkładzie jazdy, liczba połączeń do/z Bydgoszczy nie ulegnie zmianie.

Nadal kursować będzie 26 par pociągów całorocznych. Sezonowo będą jeździć dodatkowe 3 pary, czyli o 1 więcej niż do tej pory. Z Bydgoszczy do Warszawy pasażerowie będą mieli do wyboru 9 par połączeń całorocznych, 7 do Krakowa (5 całorocznych i 2 sezonowe), 12 do Poznania, 7 do Wrocławia, 6 do Katowic (5 całorocznych i 1 sezonowe), a 17 do Trójmiasta (15 całorocznych i 2 sezonowe).