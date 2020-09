Poczta Polska przywraca możliwość wysyłki listów i paczek do kolejnych krajów. Nowa lista

Poczta Polska ponownie rozszerzyła możliwość wysyłania paczek i listów do kolejnych krajów - podał w czwartek (3.09.2020) operator. Od 3 września do oferty Poczty Polskiej wróciły kolejne kraje. Zobacz pełną listę krajów, do których można wysyłać listy i paczki z Polski.

W związku z COVID-19 Poczta Polska obsługiwała blisko 60 krajów. Od 6 sierpnia przesyłki najszybszej kategorii (EMS) można było wysyłać m.in. do Czech, Holandii, Norwegii i Szwajcarii. Obecnie przesyłki najszybszej kategorii są dostarczane do 21 państw. Paczki można nadawać z kolei do ponad 50 krajów. Od 3 września Poczta Polska rozszerza możliwość wysyłania przesyłek o kolejne dwa kraje: Gruzję i Tajwan. Ponadto udostępniono możliwość wysyłania wszystkich dostępnych usług zagranicznych do kolejnych destynacji: Austrii,

Irlandii,

Norwegii,

Słowacji,

Szwecji,

Węgier,

Wielkiej Brytanii.

Klienci Poczty Polskiej także mogą wysłać przesyłki najszybszej kategorii – EMS – do kolejnych państw takich jak: Białoruś,

Bułgaria,

Grecja,

Gruzja,

Islandia,

Singapur. - Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów - wyjaśnia operator. Szczegółowe informacje jakie przesyłki do danych krajów obecnie realizuje Poczta Polska są dostępne w tabeli poniżej: Poczta Polska W związku z utrudnieniami na europejskich drogach oraz ograniczeniami w pracach służb eksploatacyjnych operatorów pocztowych w Polsce i zagranicą spodziewane są opóźnienia w doręczaniu przesyłek wysyłanych do ww. krajów. Ponadto nadal obowiązuje zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nie wymienionych powyżej.



