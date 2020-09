Podatek od sprzedaży detalicznej. Rząd chce opodatkować te duże sklepy. Co się ma zmienić?

Ustalono kwotę wolną od nowej daniny na poziomie 204 mln zł rocznie. Miał to być również podatek progresywny z dwiema stawkami i progami: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 procent - powyżej 170 mln zł.

To o tyle istotne, że polskie rozwiązania są podobne do węgierskich - komentuje Bankier.pl.

Czy sieci boją się nowej daniny?

- Jesteśmy za wprowadzeniem podatku handlowego, pod warunkiem, że zapłacą go wszystkie sieci RTV/AGD w Polsce - komentował w "Pomorskiej" Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert. - Oczekujemy zatem sprawiedliwych regulacji, które pozwolą na równe traktowanie wszystkich graczy i ten argument konsekwentnie podtrzymujemy od 2016 roku. Dziś proponowane przez rząd zasady naliczania podatku handlowego sprawiają, że zapłacą go wyłącznie polskie podmioty z branży. To jest nie do przyjęcia.

Nieoficjalnie sprawdziliśmy, że w takiej sytuacji mogą być Media Expert, RTV EURO AGD i Neonet, a podatku uniknie niemiecki Media Markt, ponieważ każdy elektromarket funkcjonuje jako odrębna spółka. Czyli, jest podobnie jak z franczyzą w Żabce.