Podpalacz w gminie Tłuchowo? W Borowie jest więcej pożarów

Mała spokojna wieś, w której prężnie działa jednostka OSP. W tym roku otrzymali nowy samochód, który zastąpił wysłużony, jeżdżący „antyk”. W ubiegłym roku ktoś wysunął oskarżenie, że podpalają strażacy, tylko po to, by auto trafiło do jednostki. - Tak obrzydliwych wniosków było więcej. Po co, mieliby szybko gasić. Niech spali się więcej. Tak głupich oskarżeń nie było. Rękę dam sobie obciąć za naszych druhów – dodają mieszkańcy, którzy postanowili nas powiadomić o sprawie.

Druhowie z oskarżeń zostali szybko oczyszczeni, bo nawet mieszkańcy zauważyli, że przy po pożarach jest ktoś jeszcze. - Bardzo często pożar zauważa jedna osoba. To dziwne, ile razy można trafić na zagrożenie i wezwać straż pożarną. Nas to dziwi, a policji, która prowadziła dochodzenie już nie – mówią. Mieszkańcy nie chcą mówić, o kogo chodzi, bez dowodów nie będą oskarżać niewinnych osób, ale nie ukrywają, że boją się zasypiać. - Nie wszystkie zdarzenia są takie, ale bardzo często powtarza się zgłaszający.