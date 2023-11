Podróżni widzieli, że nie trzyma toru jazdy. W Bladowie przerwali podróż pijanemu kierowcy

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 74-letniego kierowcy. Ich urządzenie pomiarowe wskazało, że w organizmie kierowcy znajduje się 1,4 promila alkoholu.

- Mieszkańcy Białogardu nie pozostali obojętni i we właściwy sposób zareagowali na to, co zaniepokoiło ich na drodze - chwali postawę mieszkańców zachodniopomorskiego Łukasz Tomaszewski. - Może właśnie dzięki ich interwencji pijany kierowca nie doprowadził do tragedii na drodze.