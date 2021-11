Podwyżka dla starosty sępoleńskiego Jarosława Tadycha. Radny Fifielski: - To bulwersujące

O 5 400 zł miesięcznie więcej będzie teraz zarabiał starosta sępoleński. Wynagrodzenia Jarosława Tadycha wzrośnie z 10 180 do 15 576 zł brutto miesięcznie, czyli o 53 procent. To podwyżka do poziomu minimalnego narzuconego przez ustawodawcę. „Na rękę” to około 11 tysięcy złotych.

Duże podwyżki wynagrodzeń wszystkich samorządowców w regionie narzucają zmiany w ustawie o wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i innych ustaw. Nowelizację określającą minimalne i maksymalne wynagrodzenie burmistrzów, wójtów i prezydentów podpisał prezydent Andrzej Duda. Rady miast, gmin i powiatów są zobligowane do podjęcia uchwał ustalające nowe wynagrodzenia włodarzy samorządów.