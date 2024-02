Pogoda kapryśna, ale w Pieckach pod Bydgoszczą morsują. Mamy zdjęcia z niedzieli

Zamiast śniegu - deszcz, zamiast mrozu - kilka stopni na plusie. Pogoda coraz mniej zimowa, ale sezon na morsowanie trwa... Amatorzy chłodnych kąpieli wciąż regularnie spotykają się na plaży w podbydgoskich Pieckach i tam hartują swoje organizmy. Nie inaczej było w niedzielę, choć tym razem grupa była mniejsza - wielu morsujących wybrało się na coroczny zlot morsów do Mielna.

Kąpiele w zimnej wodzie hartują organizm, pozytywnie wpływają na pracę układu odpornościowego, stawy, pozytywnie wpływa na jakoś skóry, a jak twierdzą niektórzy, łagodzi też dolegliwości bólowe. Jest to również okazja do świetnego spędzenia wolnego czasu i spotkań z innymi miłośnikami morsowania.

Jak zacząć morsować? Stopniowo i ostrożnie! Do morsowania trzeba się przygotować, można poprzedzić je np. stosowaniem zimnych pryszniców, by powoli przyzwyczajać organizm do chłodnej wody.