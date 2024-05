Pogoda na długi weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Trzeba się mieć na baczności - będą burze i przelotne deszcze!

Na świeżym powietrzu może być problem

- Według prognoz burze będą nam towarzyszyć do pierwszych dni czerwca, co nie jest dobrą wiadomością w związku ze zbliżającym się weekendem i zaplanowanych imprez na świeżym powietrzu. Wiele osób aktywnie spędza czas na wodzie, mniej może na plaży, a także na działkach. Burze mogą zepsuć ten sielski nastrój – mówi bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk .

Przyjdzie w końcu wyż i ochłodzi się

- Od połowy przyszłego tygodnia zjawiska burzowe zanikną i do regionu wkroczy wyżowa aura. Spłynie do nas powietrze z północnego zachodu, stąd tylko sporadycznie słupek rtęci przekroczy 20 kresek, za to najczęściej termometry pokażą od 17 do 19 – informuje Bogdan Bąk.

Chłodniejsze powietrze odczujemy również nocami, bo temperatura będzie spadała do 10- 9 stopni.