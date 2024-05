Zgodnie z prognozami, po środowym ochłodzeniu (21-22 stopni Celsjusza) na Kujawach i Pomorzu ma się stopniowo ocieplać i w sobotę oraz niedzielę maksymalna temperatura osiągnie ok. 24 – 15 stopni. Bierzmy zatem plecak i w drogę. Tylko dokąd?

Śladami gotyku

W Toruniu, Grudziądzu i Brodnicy podziwiać można także okazałe ruiny zamków krzyżackich, a poza nimi w Golubiu – Dobrzyniu, Radzyniu Chełmińskim, Świeciu, czy Zamku Bierzgłowskim. Widoki, które zapierają dech - zresztą zobaczcie to w poniższej galerii.

Najbardziej oczywistym wyborem jest Toruń, którego zespół staromiejski wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer pośród ceglanych kamienic pamiętających krzyżackie średniowiecze i nieco późniejsze czasy, gdy urodził się Mikołaj Kopernik, to niezapomniane przeżycie.

W kilku miejscowościach województwa zachowały się tylko fragmenty dawnych warowni państwa krzyżackiego, ale także godne zobaczenia, by wymienić Nowe, Lipienek, Rogóźno – Zamek, Pokrzywno, Wąbrzeźno, Gródek, Mała Nieszawka.

Z nurtem naszych rzek

Najlepszym przykładem jest Bydgoszcz, której mieszkańcy mają to szczęście, że mają Brdę. Ci którzy odbyli już rejs na pokładach bydgoskich „Słoneczników” (stateczków pasażerskich zasilanych energią słońca) albo przepłynęli się drewnianymi galarami, przekonali się jak pięknie i inaczej wygląda miasto z perspektywy wody.

Ale to jeszcze nie to, co daje prawdziwy spływ kajakowy, gdy jego uczestnik sam jest „okrętem i sterem”, gdy może zanurzyć rękę w nurcie „domowej” rzeki.