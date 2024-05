Susza już nam zagląda w oczy. A lato w Kujawsko-Pomorskiem ma być cieplejsze niż zwykle!

- Ostanie deszcze odsunęły rosnące gwałtownie ryzyko pożarów w lasach, ale nie łudźmy się - tego typu opady, głównie punktowe, nie złagodzą postępującej suszy, bo to co spadnie z nieba, w znacznej części szybko wyparuje – wyjaśnia bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk .

W rzekach wody ubywa

Niskie stany notowane są na całym kujawsko-pomorskim odcinku Wisły. Woda na wodowskazie w bydgoskim Fordonie opadła do 194 cm (dane z czwartku), co dla załogi promu „Flisak” (kursuje między Solcem Kujawskim a Czarnowem) oznacza wstrzymanie przepraw. Niska woda utrzymuje się także w środkowym i dolnym biegu Drwęcy, na Zgłowiączce, Mieni, na niektórych odcinkach Noteci oraz w środkowym biegu Wdy. Na całej Brdzie poziom jest średni.

Od końca lutego sytuacja zasadniczo ulegała stabilizacji, ale w naszym regionie, zwłaszcza w części pomorskiej – co z kolei przypomina toruński synoptyk Rafał Maszewski – od 9 do 23 kwietnia pojawiło się sporo opadów deszczu, ale również śniegu, co było dobrym prognostykiem u progu wiosny.

Niżówkę prognozowano od dawna

Wystąpienie niżówki hydrologicznej prognozowano już na początku kwietnia i to ostrzeżenie ma być aktualne do końca czerwca.

Do zasilenia wodą gleb potrzeba co najmniej kilka dni opadów i to bardzo równomiernych, jednostajnych. Deszcze gwałtowne bowiem, intensywne, skutkowałyby spłynięciem całej, potrzebnej wody do cieków wodnych, a następnie do Bałtyku.