Pogoda na Kujawach i Pomorzu. W piątek prawdziwe lato, także na termometrach! Marek Weckwerth

Tak ciepło, aby zażywać kąpieli, będzie w regionie na razie tylko w piątek. Następna tak dobra okazja pojawi się około 28 czerwca Marek Weckwerth

Zaczyna się lato, zarówno to astronomiczne, jak i klimatyczne. W najbliższych dniach najcieplejszy będzie piątek, gdy powietrze w regionie rozgrzeje się do 27 stopni. Od soboty do środy temperatura ustabilizuje się na 22-24 stopniach.