Raz gorąco, innym razem chłodno - taka będzie pogoda na początek lata w Kujawsko-Pomorskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje najwyższą temperaturę we czwartek (czyli w pierwszy dzień lata) na południowym zachodzie kraju - tam słupek rtęci podejdzie do 35. kreski. Także na Kujawach i Pomorzu będzie bardzo ciepło .

- We wtorek będzie gorąco - do 27 stopni - ale w drugiej połowie dnia możliwe są przelotne opady, zaś w nocy z wtorku na środę trzeba się liczyć z przejściem aktywnego frontu atmosferycznego i z gwałtowną burzą. Nie jest to jeszcze przesądzone, ale warto czytelników przestrzec - mówi toruński synoptyk Rafał Maszewski , autor strony www.pogodawtoruniu.pl

W środę (19 czerwca) wiatr zmieni się na północno zachodni, co automatycznie spowoduje napływ powietrza polarnomorskiego znad Skandynawii i obniży temperaturę - w najcieplejszym momencie dnia będzie do 24 stopni. We czwartek przy tej samej cyrkulacji powietrza będzie jeszcze chłodniej - do 22.

W piątek (21 czerwca) wektor wiatru znów się przesunie na południowo zachodni i ponownie odczujemy powietrze zwrotnikowe, a termometry wskażą maksymalnie 27 stopni. Ale w nocy z piątku na sobotę znów możliwe jest przejście frontu i burze.