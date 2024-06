Wakacje za pasem, więc kujawsko-pomorskie służby prężą muskuły. Ma być bezpiecznie

Tak wynika z ich deklaracji złożonych podczas wtorkowej odprawy u wojewody kujawsko-pomorskiego.

- Wakacje to z jednej strony przyjemność, mnóstwo dzieciaków wyjeżdża na wypoczynek. Są też takie, które nie wyjeżdżają i wakacje spędzają w mieście, w gminach, nad wodą, mają rozmaite atrakcje. Ale jest też druga strona tego medalu – to czas, gdy liczba zagrożeń jest większa niż na co dzień – powiedział podczas bierfingu prasowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przedstawiciel rządu w terenie Michał Sztybel.

Statystki pokazują niestety, że liczba zdarzeń w wakacje jest proporcjonalnie większa niż w pozostałe w pozostałe miesiące.