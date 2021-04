Pogoda na majówkę. W Kujawsko-Pomorskiem będzie chłodno i deszczowo, ale mają się też zdarzać chwile ze słońcem!

Niedziela, 2 maja 2021

W niedzielę 2 maja musimy liczyć się z pogorszeniem pogody. Zachmurzenie będzie duże, mocniej też popada. Miejscami spadnie od 20 do 30 mm deszczu. W najcieplejszym momencie dnia będzie zaledwie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr może być okresami porywisty, z kierunków północno-wschodnich i wschodnich.

Poniedziałek, 3 maja 2021

W Święto Konstytucji 3 Maja nad region napłynie chłodniejsze powietrze. Zachmurzenie nadal będzie duże, ale za to tylko z przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana temperatura dla Kujawsko-Pomorskiego to od 9 do 11 stopni Celsjusza. Powieje mocniej z zachodu, w porywach nawet do 55 km/h.

Źródło: www.imgw.pl