Pogoda na sierpień. Upalne lato na Kujawach i Pomorzu już się kończy. Idzie ochłodzenie

- Kończy się lipiec, który dał się mocno we znaki w wielu europejskich krajach. Niektórzy tłumaczą intensywne zjawiska zmianami klimatycznymi. Na podstawie swoich długoletnich obserwacji wiem, że jest to miesiąc szczególnie predysponowany do pogodowych kataklizmów, które pojawiają się prawie co roku, szczególnie w połowie miesiąca. Zagadką jest tylko miejsce ich występowania i intensywność - mówi bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.