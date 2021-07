Puszcza Bydgoska. Królestwo żywicznych lasów i śródlądowych wydm [zdjęcia] Marek Weckwerth

Puszcza Bydgoska to rozległy kompleks leśny rozciągający się od Nakła i Bydgoszczy do Torunia, a nawet do przedmieść Aleksandrowa Kujawskiego, Gniewkowa i Złotnik Kujawskich. Ma ponad 45 tysięcy hektarów. Gdzieś tam w gęstwinie zieleni kryją jej najbardziej okazałe przykłady bogactwa natury – pomniki przyrody.