Pogrom na Motoarenie. Apator Toruń w play off, Wilki Krosno w I lidze

For Nature Solution Apator Toruń - Wilki Krosno 58:32

For Nature Solution Apator Toruń

9. Robert Lambert 14+1 (2,3,3,3,3)

10. Paweł Przedpełski 8+3 (2,2,2,2)

11. Patryk Dudek 12 (3,3,3,3)

12. Wiktor Lampart 6+2 (2,1,w,1,2)

13. Emil Sajfutdinow 12 (3,3,3,3)

14. Mateusz Affelt 3+1 (2,1,0,0)

15. Krzysztof Lewandowski 2+1 (1,1,0)

16. Nicolai Heiselberg 1 (1)

Wilki Krosno

1. Jason Doyle 10 (1,2,1,2,1,3)

2. Mateusz Świdnicki 0 (0,d)

3. Piotr Świercz (-,-,-,-)

4. Vaclav Milik (3,2,2,0,0)

5. Andrzej Lebiediew 7 (1,1,2,2,0,1)

6. Krzysztof Sadurski 1 (0,0,1)

7. Szymon Bańdur 3 (3,u,0)

8. Denis Zieliński 2+2 (0,1,1,0)

Sytuacja przed meczem była bardzo prosta: zwycięstwo gospodarzy to pewny już play off dla For Nature Solutions Apatora i przesądzona degradacja gości z Krosna. Torunianie rozpoczęli od mocnego uderzenia i już w inauguracyjnym wyścigu Dudek i Lambert zostawili daleko za plecami lidera z Krosna. To był wyścig z małym podtekstem, bo - jak wynika z nieoficjalnych informacji z rynku transferowego - Jason Doyle wciąż jest w kręgu mocnych zainteresowań Apatora.