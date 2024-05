Pojawianie się siniaków na ciele - co to oznacza? Takie sińce mogą być objawem poważnej choroby Magdalena Walczak-Grudzka

Siniaki pojawiające się bez przyczyny na ciele - o czym to świadczy? Siniaki pojawiają się często samoistnie, nawet bez wcześniejszego urazu czy innego powodu. Siniaki mogą być ważnym znakiem ostrzegawczym wysyłanym przez organizm i objawem poważnych chorób. O czym może świadczyć skłonność do siniaków? Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Co oznacza pojawianie się siniaków na ciele? Sprawdź to teraz w naszej galerii.