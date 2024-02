Pojedynki lekkoatletycznych gwiazd w Arenie Toruń. Stawką medale i bilety do Glasgow

Na kibiców czeka z pewnością mnóstwo emocji, ponieważ halowe mistrzostwa Polski stanowią ważny element przygotowań do halowych mistrzostw świata w szkockim Glasgow, mistrzostw Europy w Rzymie, a przede wszystkim do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

– Ledwo opadły emocje po rekordowym Copernicus Cup, a już znów spotkamy się na najszybszej bieżni w Europie – w Toruniu. Śmiało można już powiedzieć, że gród Kopernika jest domem polskich lekkoatletów w sezonie zimowym. W najbliższy weekend padną w tej hali kolejne rekordy. Jestem o tym przekonany – mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.

Startu w Toruniu nie może się doczekać jedna z najszybszych sprinterek świata – Ewa Swoboda. To w tej hali poprawiała ona swoje rekordy Polski od najmłodszych lat. To w Toruniu uzyskała 7,07 jako nastolatka w 2016 roku i wówczas zszokowała świat. W końcu dwa lata temu to tu zapisała się na kartach historii, łamiąc barierę 7 sekund – 6,99. – W Toruniu biega się najszybciej, bo pod bieżnią jest beton. Do tego hala jest taka, że czuć wsparcie kibiców. A ci znają się na lekkiej atletyce jak mało kto. Jak trzeba ciszy, to jest cisza przy starcie, a jak trzeba ognia na dystansie, to jest ogień – mówi Swoboda.