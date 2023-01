Polacy chcą wypoczywać, uprawiać turystykę. Mimo pandemii i agresji Rosji na Ukrainę Marek Weckwerth

Po kolejnych falach pandemii i po najechaniu Ukrainy przez wojska rosyjskie, polska turystyka ma się dobrze i są szanse na jej rozwój w tym roku Marek Weckwerth

Badania przeprowadzone przez Polską Organizację Turystyczną wykazały, że plany wyjazdowe Polaków w sezonie zimowym koncentrują się na wypoczynku w Polsce (deklaracja prawie 70 proc. respondentów). Piękno i gościnność naszego kraju doceniają także za granicą. Polska znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu CNN Travel „Where to travel in 2023: The best destinations to visit”.