Nowy rok może smakować wybornie. Trzeba tylko zastanowić się gdzie pojechać i czego skosztować

Co najbardziej motywuje Polaków do podróżowania sprawdził Kiwi.com. Sporządził także listę top 5 ciekawych i nieoczywistych do zobaczenia miejsc na całym świecie w 2023.

Smakowanie lokalnej kuchni to czynność numer 1 dla niemal 69 proc. respondentów z Polski. Co więcej, jak wskazują wyniki badań, Polacy uwielbiają uwieczniać regionalne przysmaki na zdjęciach i dzielić się nimi w mediach społecznościowych (ponad 32 proc.) - w tym celu poszukują ciekawych kulinarnie miejsc, gdzie mogą dać się zaskoczyć.