Polacy zaczęli oszczędzać. Ponad połowa badanych co miesiąc odkłada na później trochę pieniędzy

- Najbardziej regularnie oszczędzają osoby w wieku 25-35 lat. Aż 68 proc. z nich robi to każdego miesiąca. To pokazuje, że nawet na początku swojej kariery zawodowej chcemy budować swoją poduszkę finansową. Jednocześnie to właśnie młodzi dorośli często mają naprawdę duże plany finansowe, jak chociażby kupno pierwszego mieszkania. Nie dziwi więc, ze starają się zebrać pewną sumę i chętnie oszczędzają - podkreśla Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska. - Jeśli spojrzymy na oszczędzanie przez pryzmat płci to panowie okazują się bardziej systematyczni niż kobiety. Odsetek regularnie oszczędzających mężczyzn jest o 6,5 pp. wyższy.