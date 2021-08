Policja szuka zaginionej 14-latki z Włocławka. Dziewczyna może przebywać w Bydgoszczy Szymon Spandowski

Komenda Miejska Policji we Włocławku poszukuje zaginionej Weroniki Andruszkiewicz. 14-latka w piątek 13 sierpnia 2021 roku około godziny 17 nie powróciła do placówki opiekuńczej przy ulicy Łubnej we Włocławku oraz do miejsca zamieszkania przy ulicy Wroniej we Włocławku.