Przebudowa rynku w Solcu Kujawskim postępuje. Od 16 sierpnia kolejne zmiany w organizacji ruchu [zdjęcia]

Pierwsze decyzje dotyczące komunikacji w mieście, związane z rewitalizacją rynku, wprowadzono 10 maja. Już wtedy zapowiadano, że w miarę postępu robót budowlanych spodziewać się można kolejnych. I chwila ta właśnie nadeszła.

Uważajmy na znaki drogowe

W poniedziałek 16 bm. wykonawca rozpocznie drugi etap prac. Ekipy drogowe spotkamy już nie tylko na placu Jana Pawła II, ale także na ul. Toruńskiej w Solcu. Wymusza to ograniczenie ruchu na ul. Toruńskiej. Co to w praktyce oznacza dla kierowców? Na odcinku ulicy Bydgoskiej - od ul. św. Stanisława do 23 Stycznia - zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się.

Do tej pory roboty prowadzono na samym rynku. Plac ogrodzony jest płotem. Chodniki wokół wciąż są dostępne dla pieszych.