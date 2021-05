Policja w Bydgoszczy przerwała wiec poparcia dla Białorusinów. Prezydent Bruski pisze do premiera Morawieckiego

Aktualizacja, 31 maja. Prezydent Bydgoszczy zabiera głos w sprawie

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, interweniuje. Wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Czytamy w nim: "Bez względu na obecnie panujący chaos w zakresie prawa do zgromadzeń, przyzna Pan Premier, że dla obywateli Białorusi takie działania państwowej Policji rodzą jak najgorsze skojarzenia. Rząd swoimi rozporządzeniami ogranicza prawo do zgromadzeń, które gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i doprowadza do kuriozalnej sytuacji - możemy dziś w Polsce kibicować na stadionach, spotykać się w kinach i restauracjach, a jeśli jest nas więcej niż 50 osób, nie możemy w sposób legalny i pokojowy wspierać białoruskiej opozycji".

W sobotę (29 maja 2021) na płycie Starego Rynku spotkali się Białorusini i solidaryzujący się z nimi bydgoszczanie. To był wiec, na którym mieszkańcy naszego miasta głośno poparli Białorusinów, mieszkających w okolicy, a sprzeciwiających się temu, co w ich ojczystym kraju się dzieje. Chodzi o rządy Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Białorusini cieszyli się, że bydgoszczanie kierują do nich słowa poparcia i otuchy.