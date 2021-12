Policja z Bydgoszczy zatrzymała 42-latka, który prowadził pod wpływem narkotyków. To nie jedyne przestępstwo, które ma na koncie! [zdjęcia]

Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 42-letniego recydywistę

Policyjni „wywiadowcy” zatrzymali bydgoszczanina, który w aucie miał amfetaminę, a do tego kierował samochodem pod jej działaniem i mimo dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło w niedzielę 19 grudnia 2021 roku w Bydgoszczy, w rejonie Śródmieścia.

- O godzinie 1.00 będąc na Placu Piastowskim zwrócili uwagę na jadącego ulicą Matejki peugeota na chojnickich numerach rejestracyjnych. Jechało nim dwóch mężczyzn. Kierowca po wjechaniu w ulicę Śniadeckich zaparkował pojazd. Mężczyźni na widok policjantów zaczęli się bardzo nerwowo zachowywać. Obaj zostali wylegitymowani. Kierowca peugeota twierdził, że nigdzie autem nie jechał, a po prostu w nim siedzi ze swoim kolegą i rozmawia. Po sprawdzeniu ich danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że kierowca ma bogate notowania kryminalne, a do tego czynne dwa zakazy prowadzenia pojazdów obowiązujące łącznie do września 2027 roku – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy.

Uwagę policjantów zwrócił również 60-centymetrowy łom znajdujący się przed siedzeniem pasażera. W aucie policjanci ujawnili również szlifierkę akumulatorową, podnośnik ręczny, rękawice i kombinezon roboczy, tarcze do cięcia metalu i inne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa. Natomiast kierowca miał przy sobie dwa zagięte śrubokręty oraz kominiarkę. 42-letni kierujący oraz 26-letni pasażer zostali zatrzymani.

Bydgoska policja ujawniła narkotyki w samochodzie

Ponadto podczas kontroli pojazdu, policjanci ujawnili (w podłokietniku) woreczki strunowe i zawiniątka z folii aluminiowej z białym proszkiem oraz kryształkami metaamfetaminy. Przeprowadzone ich wstępne badania potwierdziły, że jest to ponad 40 gramów wspomnianych substancji zabronionych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Kierowcę poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Przeprowadzone na miejscu badanie potwierdziło, że bydgoszczanin kierował peugeotem pod wpływem amfetaminy. Po przewiezieniu do szpitala została mu pobrana krew do badań laboratoryjnych. Następnie obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.