Policjanci z inowrocławskiej "patrolówki" odnaleźli mężczyznę, który zamierzał odebrać sobie życie

Funkcjonariusz przeczesując las sprawdzali także napotkane ambony myśliwskie. W jednej z nich odnaleźli mężczyznę. Leżał, był wyziębiony i wymagał natychmiastowej pomocy.

- Gdy patrol dotarł do mieszkańca gminy Dąbrowa, nie było z nim żadnego kontaktu słownego i wzrokowego. Mężczyzna miał drgawki i nie mógł oddychać. Policjanci przystąpili do ratowania go i uciskali jego klatkę piersiową. Mężczyzna odzyskał świadomość. Do szpitala zabrała go wezwana przez funkcjonariuszy karetka pogotowia - dodaje asp. szt. Izabella Drobniecka.