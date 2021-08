Policjanci z Sępólna Krajeńskiego zatrzymali dwóch poszukiwanych. U jednego znaleźli amfetaminę w etui telefonu

W niedzielę, 29 sierpnia, policjanci sępoleńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych do odbycia kary aresztu. Pierwszego – krótko po północy na ul. Hallera w Sępólnie. 20-latek po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, miał przy sobie narkotyki.

- Kiedy policjanci przeszukali jego rzeczy, w etui telefonu znaleźli woreczek z zawartością białego proszku. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona substancja to amfetamina. Jeszcze tego samego dnia, kryminalni przedstawili mu zarzut za popełnione przestępstwo. 20-latek odpowie za posiadanie środków odurzających, za co może mu grozić do roku więzienia – informuje asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie.