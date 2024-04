Policjanci z Włocławka zatrzymali kobietę, która miała odebrać pieniądze od oszukanej seniorki

Do próby oszustwa doszło w ubiegłym tygodniu. Na telefon stacjonarny 86-letniej włocławianki zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuka . Płaczliwym głosem poinformował, że potrącił ciężarną i grozi mu więzienie. Jedynym sposobem na jego uniknięcie miała być wpłata kaucji, a pieniądze miał ktoś wkrótce odebrać od włocławianki.

Na szczęście kobieta w porę zadzwoniła do bliskich, którzy zorientowali się, że może to być próba oszustwa. O całej sytuacji powiadomili włocławskich policjantów, a ci niezwłocznie udali się do mieszkania seniorki.