Policjant potrącony przez pijaną kobietę na blokadzie rolniczej w Osieku w powiecie brodnickim

Pojazdem kierowała 41-letnia mieszkanka Rypina. Badanie trzeźwości wykazało u niej 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Miało to miejsce dokładnie o godzinie 5.55. Kobieta kierująca Fordem najpierw staranowała drewniane palety rozłożone przez protestujących rolników, po czym potrąciła policjanta, który próbował ją zatrzymać. Według nieoficjalnych informacji... śpieszyła się do pracy w pobliskim Agroloku.

- Po uderzeniu w palety na chwilę przystanęła, by nagle ruszyć z impetem prosto na policjanta - mówi sierż. szt. Paweł Dominiak, oficer prasowy KPP w Brodnicy.

Funkcjonariusz został przewieziony karetką do szpitala na badania. Na szczęście obrażenia nie zagrażają jego życiu.- Kolega został już wypisany do domu - dodaje Paweł Dominiak. - Ma uraz kolana, musi się udać do poradni ortopedycznej.

Samochód sprawczyni wypadku zabrała laweta.