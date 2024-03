Niebezpieczne incydenty na protestach rolniczych w Kujawsko-Pomorskiem. Blokady zostały złagodzone

- Charakter protestów znacznie się zmienił – informuje. - Doszło do kilku niebezpiecznych incydentów, dlatego blokady zostały złagodzone.

Wypadek pod Żninem, straty są niesamowite

Krótko po północy w miejscowości Łaziska w powiecie żnińskim rozpędzony TIR uderzył w ciągnik i ciągnął go ze sobą około 50 metrów, przy okazji uderzając w trzy inne ciągniki. Jeden z rolników zdążył wyskoczyć ze swojego pojazdu. Nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych, ale dwa ciągniki zostały całkowicie zniszczone, jeden poważnie uszkodzony, a jeden poobijany.

20 marca 2024 r. wiele dróg w Kujawsko-Pomorskiem jest nieprzejezdnych z powodu protestów rolniczych. Do wieczora obyło się bez groźnych incydentów, chociaż kierowcy często przeklinali gospodarzy.

- Koledzy stamtąd mówią, że najprawdopodobniej kierowca tej ciężarówki zasnął, po prostu nie hamował – mówi Marcin Skalski. - Teraz próbują ogarnąć ten temat. Trzeba było posprzątać ciągniki, ciężarówka też jest zniszczona, straty są niesamowite. Na głowie mają prawników, bo jest pytanie, jak do tej sprawy podejdzie ubezpieczyciel? Akcja tam jest teraz bardzo napięta.

Policja podaje, że: - Kierowca ciężarówki wjechał w ciągniki zaparkowane na legalnej blokadzie i do tego uszkodził jeszcze inny samochód ciężarowy.

Nikomu nic się nie stało. - Na szczęście, nie siedzimy w tych traktorach, one nas nawet zabezpieczają przed takim zdarzeniem. Zaleciła to nam policja, żeby maszyny były na drodze, ale my za nimi – mówi Skalski.