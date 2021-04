Policjant z Sępólna Krajeńskiego zatrzymany przez Biuro Spraw Wewnętrznych. Ma prokuratorskie zarzuty

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zatrzymali policjanta z Sępólna Krajeńskiego, Mateusza R. Śledztwo w jego sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Mogilnie. Mężczyzna ma prokuratorskie zarzuty. Ich treści prokuratura nie ujawnia.

- Na tym etapie postępowania nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji w tej sprawie. Mogę potwierdzić, że ten mężczyzna został zatrzymany i zostały mu przedstawione zarzuty, które nie mają związku z jego pracą jako funkcjonariusza policji. Planowane są jeszcze czynności, co do których nie udzielamy informacji, ponieważ jest jeszcze na to zbyt wcześnie – informuje prokurator rejonowy w Mogilnie Rita Kubiak.