Policjantka z Bydgoszczy zatrzymała po służbie dwóch złodziei. Jeden z nich to recydywista

W czwartek, 20 kwietnia, sierż. szt. Patrycja Kocur z bydgoskiego Błonia, będąc już po służbie, w trakcie powrotu do domu, na ulicy Szubińskiej rozpoznała dwóch mężczyzn, podejrzanych o kradzież elementów metalowych. Przestępstwo dwa dni wcześniej zarejestrowały kamery monitoringu.

- Policjantka natychmiast poinformowała dyżurnego o zaistniałej sytuacji i ruszyła za podejrzanymi, a gdy na miejsce przyjechał wysłany do niej patrol wspólnie zatrzymali obu mężczyzn – informuje sierż. Oskar Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Podejrzani bydgoszczanie w wieku 53 i 59 lat trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty kradzieży, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Starszemu mężczyźnie, z racji tego, że jest recydywistą, grozi wyższa kara – do 7,5 roku. Za swoje czyny mężczyźni odpowiedzą przed sądem.