84-latek z Bydgoszczy znalazł portfel z gotówką. I znalazł właścicielkę za pomocą Facebooka

Dziewczyna z Bydgoszczy zgubiła portfel. W środku było 2000 złotych. 84-latek znalazł zgubę. Chciał osobiście oddać pieniądze właścicielce. Znalazł ją za pośrednictwem Facebooka.

Było południe. Młoda bydgoszczanka, pani Wiktoria, pojechała tramwajem do galerii handlowej. Chciała coś kupić. Przy kasie sięgnęła po portfel, ale go nie było. Zgubiła. - Pierwszy raz mi się to zdarzyło - mówi. Zadzwoniła do obsługi Miejskich Zakładów Komunikacyjnych i podpytała, czy ktoś znalazł, ale nie pamiętała numeru linii tramwajowej, z jakiej skorzystała.

Zaraz po tym, jak pani Wiktoria wysiadła z tramwaju, wsiadł pan Ryszard Kłyszejko, emerytowany ekonomista. - Usiadłem i zauważyłem portfel - zaczyna. - Mógłbym podejść do motorniczego, wręczyć zgubę i poprosić o znalezienie właściciela. Nie miałbym jednak pewności, że przedmiot wróci do osoby, która go utraciła. A nawet, jeśli wróci, to czy w portfelu będzie wszystko to, co być powinno.

Post wstawiony w parku

Postanowił sam znaleźć tę osobę. Wrócił z portfelem do domu, włączył komputer. - Mam 84 lata, ale korzystam z internetu - przyznaje. - Chciałem zamieścić w sieci ogłoszenie o znalezisku. Nie umiałem jednak tego zrobić.

Wyszedł do parku. Akurat szła jakaś pani. Przedstawił jej sytuację. Pomogła mu opublikować post na lokalnej grupie dla bydgoszczan. W międzyczasie pojawił się inny post - właśnie zrozpaczonej bydgoszczanki, która zgubiła portfel.

Strony namierzyły się nawzajem i nawiązały kontakt. Pan Ryszard: - W portfelu znajdował się dowód osobisty młodej kobiety. Poprosiłem ją, żeby podała PESEL. To w celu sprawdzenia, czy ona to faktycznie ona. _To była ona. _Pani Wiktoria i pan Ryszard (wciąż towarzyszyła mu kobieta, która pomogła wstawić anons) spotkali się w centrum miasta, też w parku i młoda kobieta odzyskała zgubę. Jeszcze znaleźne w ramach podziękowania panu Ryszardowi podarowała. - Kamień spadł mi z serca - cieszy się czytelniczka. - To było 2000 zł. Są uczciwi ludzie na tym świecie.

Pan Kłyszejko dodaje: - Nie wiedziałem nawet, że taka gotówka znajdowała się wewnątrz. Nie liczyłem. Nie to było istotne.

Nie on jeden postąpił wzorowo. Mieszkaniec gminy Piotrków Kujawski znalazł portfel na ulicy. W środku było 3000 zł, dokumenty oraz karty bankomatowe. Pofatygował się na posterunek i przekazał policjantom. Namierzyli poszkodowanego.

Pieniądze, dowód osobisty, prawo jazdy, karta osoby niepełnosprawnej i jeszcze legitymacja emeryta-rencisty. Oto, co trzymał w portfelu 75-latek spod Golubia-Dobrzynia. Pojechał do Golubia i tam go zgubił. Natrafił na uczciwego znalazcę.

Czasami nie dość, że człowiek znalezionej rzeczy nie odda, to jeszcze szkód narobi. - Mieszkaniec naszego powiatu usłyszał łącznie 23 zarzuty: jedno przywłaszczenia i 22 zarzuty kradzieży z włamaniem na konto przy użyciu karty bankomatowej - informowała niedawno policja w Golubiu-Dobrzyniu.

To pewien 52-latek znalazł portfel przed blokiem. Przywłaszczył go. Przy pomocy karty bankomatowej ukradł pieniądze z konta pokrzywdzonego. Tenże poszkodowany zorientował się dopiero nazajutrz i zastrzegł kartę. 52-latek stanął przed sądem. Za taki czym grozi bowiem do 10 lat więzienia.

Problemy znalazcy

Bywa i tak: bydgoszczanka zobaczyła leżącą portmonetkę, a tam było 200 zł. Namierzyła właścicielkę, a ta oskarżyła ją o kradzież. Właścicielka stwierdziła, że tamta ukradła jej 1000 zł. Groziła policją. - Na szczęście na groźbach się skończyło - opowiada czytelniczka, która znalazła fanta. - Gdybym znowu coś znalazła, udałabym już, że nie widzę. Niepotrzebne mi kłopoty.

Pani Wiktoria zgubiła portfel niecały tydzień temu, w piątek. - Do teraz utrzymujemy kontakt, chociaż między nami jest ponad 60 lat różnicy - kończy pan Ryszard.