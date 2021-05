Policyjne uderzenie w nielegalny przewóz odpadów pod Pakością. Zobaczcie zdjęcia

Wielkanoc 2021 w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiem. Policyjne podsumowanie. Dwie osoby nie żyją, osiem rannych

W samej tylko Bydgoszczy od 2 do 5 kwietnia 2021 roku bezpieczeństwa na drogach pilnowało prawie 400 policjantów. W Kujawsko-Pomorskiem było to już prawie 2 tys. funkcjonariuszy. Do najpoważniejszego wypadku doszło na autostradzie pod Chełmnem, gdzie zginęły dwie osoby.