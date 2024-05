Policyjny pościg za 16-latkiem. Z Ciechocinka uciekał aż do Torunia

- Policjanci w związku z zachowaniem kierowcy postanowili go skontrolować. Pomimo użytych przez funkcjonariuszy świateł błyskowych, a następnie dźwiękowych, mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, poruszając się z coraz większą prędkością, przy obwiązującym w mieście ograniczeniu do 40 km/h - relacjonuje mł. asp. Agnieszka Czerny z policji w Aleksandrowie Kujawskim.