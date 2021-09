Politolog z UMK w Toruniu: - Przygasa „efekt Tuska”, bo nie widać nowej narracji

Rzeczywistość dzieli się na realną i sondażową. Co nam mówi ta sondażowa, w której słabnie „efekt Tuska”, ale też nieszczególnie rośnie PiS-owi.

Jeżeli chodzi o partię rządzącą, można powiedzieć, że zachowuje ona constans i może liczyć na wysoko powyżej 30 proc. poparcia. Oczywiście wynika to głównie z sytuacji międzynarodowej. Większość Polaków opowiada się za prowadzeniem twardej polityki na granicy z Białorusią, stąd słupki wychylają się na korzyść PiS, ale jeżeli nie polepszy się sytuacja dotycząca konfliktu z Czechami i nie zostanie rozwiązany problem finansów płynących z Europy, tendencja może się zmienić. Natomiast w przypadku Platformy Obywatelskiej, owszem, zaistniało coś, co publicystycznie nazwano efektem Tuska - wejście polityka, który zna od kuchni działalność polityczną, marketing i który jest przywódcą znacznie bardziej rozpoznawalnym, ale też wytrawnym w stosunku do pana Budki. Mieliśmy więc wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Jednak Platforma Obywatelska nie może utrzymać narracji wyłącznie negującej Prawo i Sprawiedliwość, bo to dla wyborców za mało. Pamiętajmy też, że wzrost obserwowany w ostatnich tygodniach, był głównie efektem odebrania głosów nie PiS-owi, ale Hołowni.