Politycy PiS w Grudziądzu promują "800 plus". Poseł KO: - PiS robi z tego programu oręż wyborczy

Ile pieniędzy w ramach "500 plus" trafiło do rodzin w Grudziądzu?

Józef Ramlau, wicewojewoda: - "800 plus" to złagodzenie skutków "putinflacji"

Projekt ustawy o podniesieniu świadczenia "500 plus" do 800 zł na dziecko przegłosował Sejm. Teraz zajmie się nią Senat, a następnie ponownie Sejm. Ostatnim aktem będzie podpis Prezydenta RP. To długa jeszcze droga, ale politycy PiS rozpoczęli już promowanie ustawy zwiększającej świadczenie "na dziecko" z 500 do 800 złotych. Ma to nastąpić wraz z początkiem nowego roku.

Józef Ramlau, wicewojewoda: - "800 plus" to złagodzenie skutków "putinflacji"

We wtorek do Grudziądza przyjechał "Bus 800 plus". Politycy PiS zachwalali funkcjonowanie programu "500 plus" wprowadzonego w kwietniu 2016 roku i zwiększenie świadczenia, które jest planowane od 1 stycznia 2024 roku.

Wicewojewoda podkreślał, że program "500 plus" udało się wprowadzić wspólnie z samorządami, z którymi przed jego uruchomieniem prowadzone były konsultacje. To także samorządy początkowo zajmowały się wypłatami tego świadczenia.

- "800 plus" to przede wszystkim złagodzenie skutków "putinflacji". Ale jednocześnie inflacja nie zjadła" tych środków w takim stopniu - mówił Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski. - To najlepsza inwestycja jaką można sobie wyobrazić, bo jest to inwestycja w małych i młodych Polaków.

- Do tej pory nigdy nie było tak w Polsce, aby rodziny miały tak dobrze jak teraz - przekonywała z kolei Małgorzata Taranowicz, radna wojewódzka PiS. I podkreślała: - 500, czy 800 plus to nie jest koszt dla państwa, to jest inwestycja w przyszłość, w naszą młodzież.

Radny miejski Miłosz Joniec z PiS wyliczał, że dzięki świadczeniu "500 plus" do Grudziądza co roku trafia blisko 90 mln zł rocznie, a po zwiększeniu świadczenia do 800 zł będzie to ok. 144 mln zł.

- Te pieniądze, które rodziny otrzymują, wydatkują w naszym mieście. Gdyby tych pieniędzy nie było, to wiele przedsiębiorstw, zakładów usługowych, handlowych by po prostu upadło. Te pieniądze idą w grudziądzki rynek. To olbrzymie pieniądze, których Grudziądz nie miał - mówił radny Joniec. I dodawał - To zwiększenie świadczenia (do 800 zł - dop. red.) jest zdecydowanie większe niż to, co "pożarła" inflacja.