Polki w formie podczas DMŚ 2023 w szachach w Bydgoszczy. Kulon z trzecią wygraną

Poczynania Polek w trakcie mistrzostw w swoim rodzinnym mieście śledzi na bieżąco minister Łukasz Schreiber. W czwartek sekretarz Rady Ministrów pojawił się w hotelu Holiday Inn, gdzie toczy się rywalizacja, żeby porozmawiać i pogratulować gospodarzom organizacyjnego sukcesu. Schreiber w przeszłości był reprezentantem Polski w szachach na MŚ i ME, a teraz aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju ukochanej dyscypliny.

– Ogromnie cieszę się, że Bydgoszcz gości najlepsze żeńskie reprezentacje świata. To wielkie wydarzenie i wyróżnienie. W ostatnich miesiącach i latach w Bydgoszczy odbywają się duże turnieje szachowe. Reaktywowany został Międzynarodowy Festiwal Szachowy imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w tym roku jesteśmy po jego ósmej edycji. Były tutaj również indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski, na których pojawiła się cała krajowa elita. Teraz są DMŚ i to pokazuje, jak Bydgoszcz stoi szachami. Przy okazji meczu o Superpuchar Polski między Janem-Krzysztofem Dudą a Radkiem Wojtaszkiem doszło również do podpisania porozumienia władz rządowych, samorządowych, różnych instytucji i uczelni do wspierania szachów w Bydgoszczy. Kiedyś jako junior byłem aktywnym szachistą, szereg razy grałem w finałach MP, a dziś widzę siebie bardziej w roli ambasadora szachów dla mojego regionu i miasta – mówi Schreiber, który jest optymistycznie nastawiony co do dalszych występów biało-czerwonych w DMŚ 2023. – Po zwycięstwie w pierwszej sesji nad Niemkami ćwierćfinał jest w zasadzie pewny. Polki są w roli gospodyń, aby walczyć o najwyższe cele, a co najmniej o medale. Znając ambicje naszych zawodniczek, jestem przekonany, że taki cel im przyświeca – dodaje.