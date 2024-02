Polscy panczeniści z kilkoma szansami na medale AMŚ w Hamar

Jeden z nich za trzecie miejsce w sprincie drużynowym kobiet zawisł na szyi m.in. Igi Wojtasik. Dla 23-letniej zawodniczki AZS AWF Katowice to niezwykle udany czas. Od początku sezonu spisywała się coraz lepiej, a szczyt formy osiągnęła w ostatnich tygodniach. W finale PŚ w Quebecu znalazła się nawet w dywizji A na 500 metrów, gdzie nieoczekiwanie zajęła bardzo wysokie, 11. miejsce. Z kolei wcześniej, w styczniu na ME w Holandii Wojtasik wraz z reprezentacyjnymi koleżankami sięgnęła po brąz.

Reprezentanci Polski w łyżwiarstwie szybkim mają za sobą bardzo udany okres startów, w którym do tej pory tylko raz – podczas Pucharu Świata w Salt Lake City – nie zdobyli medalu. Łącznie w PŚ wywalczyli dziesięć krążków, na mistrzostwach Europy w Heerenveen cztery razy stawali na podium, a kilka dni temu z mistrzostw świata na dystansach w Calgary zdobyli dwa brązowe medale.

– Na AMŚ czy uniwersjadzie faktycznie atmosfera jest luźniejsza, startuje się tam z przyjemnością. Do Lake Placid pojechałam, żeby potraktować AMŚ 2022 jako przyjemność. Przywiozłam medal i mam nadzieję, że także w tym roku go zdobędę i przy okazji będziemy czerpać frajdę z tego wyjazdu – mówi Wojtasik, która z poprzednich AMŚ wyjechała jako podwójna medalistka (złoto w biegu drużynowym oraz brąz w mikście z Dawidem Burzykowskim). Dwa razy stawała na podium także podczas odbywającej się rok później zimowej uniwersjady (złoto w biegu drużynowym i srebro na 1000 metrów).

Największą gwiazdą Akademickiej Reprezentacji Polski, której połowę stanowią studenci AWF Katowice, jest bez wątpienia Marek Kania. Podwójny medalista ME w Heerenveen (złoto w sprincie drużynowym oraz brąz indywidualnie na 500 metrów), a także siódmy zawodnik PŚ na najkrótszym z dystansów na dobre rozgościł się w światowej czołówce sprinterów i z miejsca trzeba go uznać za kandydata do trofeów podczas zmagań studenckich. Zresztą Kania jak nikt inny z naszej kadry zna smak medalu w tym mieście – w 2022 roku został tam wicemistrzem świata w sprincie drużynowym.