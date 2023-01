Polscy piłkarze ręczni bez porażki w ostatnim turnieju przed mistrzostwami świata. Już w środę zaczynamy mundial w Polsce!

– To, że wygrywamy te mecze nie oznacza, że robimy to grając perfekcyjnie. Nadal popełniamy sporo błędów i nad tym pracujemy, bo z Francją, w meczu otwarcia mistrzostw świata, na pewno nie będziemy mogli sobie na to pozwolić – mówił przed tym meczem drugi trener polskiej reprezentacji Bartosz Jurecki. Mecz z Belgią zapowiadał się najtrudniej ze wszystkich tych, które Biało-Czerwoni rozegrali w tym tygodniu w Katowicach, bo Belgowie, tak jak Polacy, pokonali dwóch pozostałych rywali z Maroka i Iranu.

Zespół trenera Patryka Rombla – a zwłaszcza Szymon Sićko – kapitalnie zaczęli ten mecz, bo już po czterech minutach było 4:1, a Sićko miał na swoim koncie trzy gole. Belgowie mieli olbrzymie problemy, by przechytrzyć polską obronę. Dość powiedzieć, że w dwudziestej minucie mieli na swoim koncie ledwie trzy bramki, a Biało-Czerwoni, świetnie kierowani na boisku przez Piotra Jędraszczyka – dziesięć.