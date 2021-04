Polscy sportowcy szykują się do Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy Bydgoszcz 2021

Mistrzostwa w Bydgoszczy odbędą się w dniach 1-5 czerwca na stadionie Zawiszy. – W Polsce imprezy tej rangi i tej wielkości jeszcze nie było, więc traktujemy to wyzwanie organizacyjne bardzo poważnie, bo chcemy, żeby mistrzostwa były na jak najwyższym poziomie. Po niemal dwóch latach, gdy nie odbyła się żadna duża impreza paralekkoatletyczna, jest to pierwsza impreza rangi mistrzowskiej. Jest to też największa impreza w sporcie paraolimpijskim przed igrzyskami w Tokio – mówi Marcel Jarosławski, dyrektor generalny zawodów.

– Do tego wielkiego święta sportu pozostało nam właściwie miesiąc, więc komitet organizacyjny pracuje na pełnych obrotach. Zorganizowanie tak wielkich zawodów dodatkowo w czasie pandemii koronawirusa z pewnością nie jest łatwą sprawą. Naszym priorytetem jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa zawodników i wszystkich uczestników tych zawodów. Paralekkoatleci są bardzo ważną częścią całej naszej paraolimpijskiej rodziny. Nie ma co ukrywać, że to najliczniejsza grupa sportowców, która przywozi zdecydowanie najwięcej medali z igrzysk paraolimpijskich – mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start.