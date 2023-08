Polska Liberalna organizuje nabór członków komisji wyborczych przez Facebooka. - Co z RODO? - pytają bydgoszczanie

"600 zł. Do zarobienia w ciągu kilku godzin. Pracuj w komisji wyborczej". Tak zaczyna się post, opublikowany w internecie na grupie bydgoszczan. Autorem jest Adam Nawara, działacz partii Polska Liberalna. Ogłoszenie wstawił z imiennego konta na Facebooku. Chodzi o wybory do Sejmu i Senatu, które odbędą się 15 października br.

Emerytowana nauczycielka z Bydgoszczy natknęła się na ogłoszenie na lokalnej grupie internetowej. - Partia Polska Liberalna szuka kandydatów na członków komisji wyborczych w nadchodzących październikowych wyborach i poszerza grono swoich członków. Sęk w tym, że szuka ich na Facebooku. Jak długo żyję, tak długo z takim sposobem naboru się nie spotkałam - mówi.

- Jesteśmy jedyną pozasejmową alternatywą dla partii Sejmu i jesteśmy pomijani przez główne media, które od 3 lat udają, że nie istniejemy - wyjaśnia Adam Nawara, koordynator regionalny Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców. - Poszukiwanie członków do obwodowych komisji wyborczych to powszechna praktyka takich partii, jak PO, PIS czy PSL. One wstawiają do komisji ciągle tych samych ludzi. My szukamy obywateli, którzy z partiami nie są związani. Wykorzystujemy doświadczenie w prowadzeniu naszych firm i przekazujemy informację o możliwości zasiadania w komisji wyborczej za pośrednictwem Facebooka i innych mediów społecznościowych.